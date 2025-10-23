23 Ekim 2025, Perşembe
Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü
Kayseri’de eğitim gördüğü üniversitede eski eşi Ferhat K.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi Meliha Keskin, hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.