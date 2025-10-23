23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü
Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü

Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 15:39
Kayseri’de eğitim gördüğü üniversitede eski eşi Ferhat K.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi Meliha Keskin, hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü
Trafiğin sıkıştığını görmeyen motosikletli taksiye çarptı!
Trafiğin sıkıştığını görmeyen motosikletli taksiye çarptı!
Tatvan’da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza
Tatvan’da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza
Foça’da sağanak sonrası su baskını!
Foça'da sağanak sonrası su baskını!
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
A Haber selin vurduğu Gökçeada’da
A Haber selin vurduğu Gökçeada'da
A Haber selin vurduğu Foça’da!
A Haber selin vurduğu Foça’da!
Atalar Köyü’nde tarih ile doğa iç içe!
Atalar Köyü'nde tarih ile doğa iç içe!
Kardeşim diyordu ama...
"Kardeşim" diyordu ama...
Daha Fazla Video Göster