Ege’deki balıkçıların sezonu bereketli! Hamsiye talep yoğun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 15:31
Ege'de balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek sezonu açmıştı. Bereketli de bir sezon geçiriyorlar. Balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
