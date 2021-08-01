01 Ağustos 2021, Pazar
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Ege’de 5,5’lik deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki bu büyüklükteki deprem krtik mi? Yeni depremler bölgede bekleniyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.