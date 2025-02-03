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Ege Denizi’nde peş peşe depremler! 48 saatte 400’den fazla sarsıntı

Ege Denizi’nde peş peşe depremler! 48 saatte 400’den fazla sarsıntı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 08:55
Ege Denizi'nde son günlerde sismik hareketlilik arttı. En büyüğü 4,8 olan depremler art arda meydana geldi. Son 48 saatte 400'den fazla sarsıntı da yaşandı. Gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Santorini Adası'nda eğitime ara verildi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis acil toplantı kararı aldı.
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Ege Denizi’nde peş peşe depremler! 48 saatte 400’den fazla sarsıntı
48 saatte 400’den fazla sarsıntı
48 saatte 400’den fazla sarsıntı
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