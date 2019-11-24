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24.11.2019

Edirne'de yerel gazeteye kurşun yağdırdılar |Video

Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapmakta olan bir yerel gazete binasına saldırganlar kurşun yağdırdı. Gazetenin ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 7 el ateş açıldı. Ofisin camları silahlı saldırı sonrası kırılırken, eşyalar da zarar gördü. Olay yerinde gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapan bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Keşan'da yerel olarak faaliyet gösteren bir gazetenin ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 7 el ateş açıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan ofisin camları silahlı saldırı sonrası kırılırken, eşyalar da zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, bürodaki ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı.

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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