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Edirne'de yaşayan 91 yaşındaki, İlyas dede eşeği ve köpeğiyle sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlıyor

DHA
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Giriş: 26.11.2021 11:52
Edirne'de, yaşayan İlyas Kıvırcık (91), eşeği Gülşah ve köpeği Çomar ile birlikte sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen çalıştığını söyleyen Kıvırcık, "Topladığım hurdalardan günlük ortalama 10 ile 30 arasında para kazanıyorum. Devletten aldığım yaşlılık maaşı da alıyorum. Bu para bana eşeğim ve köpeğime yetiyor, çok şükür" dedi.

Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası İlyas Kıvırcık, kentte talika adı verilen eşeği Gülşah'ı sürdüğü arabasıyla ve can dostu köpeği Çomar ile birlikte sokaklarında hurda toplayarak geçimini sağlıyor. Kendisine ait bahçeli evde köpeği eşeği ile birlikte yaşayan Kıvırcık, devletten aldığı yaşlılık maaşı ile birlikte topladığı hurdalardan günlük 10 ila 30 lira arsında kazandığı parayla geçimini sağlıyor.

'ASKERDE SPORA BAŞLADIM VE HİÇ BIRAKMADIM'

Sağlıklı ve dinç kalmasını spora borçlu olduğunu söyleyen İlyas Kıvırcık, "Ben askerlik yaptığım sırada spora başladım ve bir daha hiç bırakmadım. Koşup yürüdüm ve ne bulursam yiyorum, dinç kalmamın en büyük etkisi bu. Hayatımda hiç sigara içmedim. Eşimi 20 yıl önce kaybettim, 4 kız 4 erkek çocuğum var, en büyükleri 67 yaşında. Torunlarım o kadar çok ki, kaç tane torunum var inanın bilmiyorum. Say deseniz sayamam zaten tanımam çoğunu. Ben hurdacılık yapıyorum. Sokaklarda topladığım hurdaları satıp geçimimi sağlıyorum. Yaklaşık 30 yıldır sokakta topladığım hurdaları satarak geçiniyorum. Daha önce tarlalarda tarım işçisi olarak çalıştım. Eşek benim ekmek teknem çok iyi arkadaşız. Adı Gülşah, ona kendimden çok daha iyi bakıyorum. Sokakta hurda toplamaya alışmışım ve benim için çalışmak hiç de zor olmuyor, sokaklarda çalışmaya alıştım" dedi.

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