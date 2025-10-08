08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Edirne'de su kesintisi isyan ettirdi
Edirne’de su kesintisi isyan ettirdi

Edirne'de su kesintisi isyan ettirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 15:50
Güncelleme:08.10.2025 15:55
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda CHP'li belediyede su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Yetersiz altyapının son kurbanı Edirne olurken vatandaşlar taşıma su ile evlerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Belediyeden yapılan açıklamada eski hatların basınç nedeniyle patladığı ifade edilirken vatandaşlar "Millet bidonlarla buradan köpeklerin, kedilerin su içtiği yerden su taşıyorlar evlerine." ifadelerini kullandı.
Edirne’de su kesintisi isyan ettirdi
İstanbul’da İsrail protestoları sürüyor
İstanbul'da İsrail protestoları sürüyor
Eğitim uçağı davasında Metal perde detayı!
Eğitim uçağı davasında "Metal perde" detayı!
Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar Öyle karıştırılmaz dedi
Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar "Öyle karıştırılmaz" dedi
Ataşehir’de fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Ataşehir’de fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta
Uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta
Kars’ta anız yangını
Kars’ta anız yangını
Konya’da kum fırtınası etkili oldu
Konya'da kum fırtınası etkili oldu
1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Edirne’de su kesintisi isyan ettirdi
Edirne'de su kesintisi isyan ettirdi
Evden bir kamyon çöp çıktı
Evden bir kamyon çöp çıktı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
Motosikletin minibüse çarptığı feci kaza kamerada
Motosikletin minibüse çarptığı feci kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster