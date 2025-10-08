Edirne’de su kesintisi isyan ettirdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda CHP'li belediyede su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Yetersiz altyapının son kurbanı Edirne olurken vatandaşlar taşıma su ile evlerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Belediyeden yapılan açıklamada eski hatların basınç nedeniyle patladığı ifade edilirken vatandaşlar "Millet bidonlarla buradan köpeklerin, kedilerin su içtiği yerden su taşıyorlar evlerine." ifadelerini kullandı.