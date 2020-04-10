10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.04.2020

Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 50 yaşındaki marangoz Ethem Koç, iş yerine girip, kabloları çalan hırsız için kapıya, 'Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz' yazısı astı. Koç, iş yerindeki yazıhanesinin kapısına ise tahta çaktı.

İspat Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 25'inci blokta 16 yıldır marangozluk yapan Ethem Koç'a ait iş yerine giren kimliği belirsiz hırsız, 800 lira değerindeki elektrik kablosunu çaldı. Aynı blokta yer alan 3 ayrı iş yerinden de farklı zamanlarda 5 hırsızlık olayı yaşandı.

Ethem Koç, hırsıza, iş yerinin sürgülü demir kapısına, 'Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz' yazısı astı. Ayrıca yazıhanesinin kapısına tahta çaktı.

'TEPKİ İÇİN BÖYLE BİR YAZI YAZDIM'

Ethem Koç, aynı blokta yer alan 3 iş yerine de son 1, 5 ayda 5 kez hırsız girdiğini ve elektrik kablolarının çalındığını anlatarak, "Genelde marangoz ve plastikçi dükkanlarına giriyor. Sadece kabloları çalıyor. Başka bir şey almıyor. Polis çağırdım ancak henüz herhangi bir şey çıkmadı. Demir parmaklıklar yaptırdık. Komşularım da yaptırdı. Ama en son komşumun demir tellerini kesip içeri girmişler. Bu kabloları yakıp içindeki bakırı hurdacılara satıyorlar. Hurdacıların bu bakırı almamaları lazım. Ben de tepki için böyle bir yazı yazdım. Ben parasını veririm. Gelip kabloları çalmasın" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı
Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı
Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten A Haber ekranlarında 'Evde Kal' çağrısı
Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten A Haber ekranlarında 'Evde Kal' çağrısı
Güngören'de korkutan patlama!
Güngören'de korkutan patlama!
Türkiye'den 30 ülkeye yardım eli!
Türkiye'den 30 ülkeye yardım eli!
İstanbul'da 2 nokta yaya giriş-çıkışına kapatıldı
İstanbul'da 2 nokta yaya giriş-çıkışına kapatıldı
Feribotta koronavirüs paniği!
Feribotta koronavirüs paniği!
Virüsü yenen hasta konuştu: İngiltere'de olsaydım ölürdüm
Virüsü yenen hasta konuştu: İngiltere'de olsaydım ölürdüm
Berfin Özek şikayetinden vazgeçti
Berfin Özek şikayetinden vazgeçti
Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı
Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı
Traş pahalıya patladı
Traş pahalıya patladı
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz meyve-sebze
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz meyve-sebze
Soylu paylaştı: Uzun İnce Bir Yoldayım
Soylu paylaştı: "Uzun İnce Bir Yoldayım"
Daha Fazla Video Göster