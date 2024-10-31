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Edirne sınırında yakalandı! Onlarcası alıkonuldu

Edirne sınırında yakalandı! Onlarcası alıkonuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 13:49
Güncelleme:31.10.2024 13:50
Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türk plakalı bir TIR aracında yapılan aramada yasa dışı yollardan Türkiye’ye götürülmek istenen 100 adet leopar cinsi kertenkele ile 243 adet tarantula cinsi örümcek ele geçirildi.
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