Edirne sınırında yakalandı! Onlarcası alıkonuldu

Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türk plakalı bir TIR aracında yapılan aramada yasa dışı yollardan Türkiye’ye götürülmek istenen 100 adet leopar cinsi kertenkele ile 243 adet tarantula cinsi örümcek ele geçirildi.

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