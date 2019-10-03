EDHO ekibi Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, dizinin eski oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Usta oyuncuya son görev için cenaze törenine katılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları duygu dolu anlar yaşadı. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da uzun bir süre oynayan Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini üzmüştü. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde büyük kalabalık dikkat çekti.