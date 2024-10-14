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Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti

Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 10:39
Kahramanmaraş-Göksun karayolunu 16 kilometre kısaltan ve 4 yıl önce açılışı yapılan 'Edebiyat Yolu'ndaki tünellerden 4 yılda 10 milyon araç geçiş yaptı.
Edebiyat Yolu’ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti
Edebiyat Yolu'ndan 4 yılda 10 milyon araç geçti
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