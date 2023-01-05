05 Ocak 2023, Perşembe
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Eda Taşpınar camideki skandal fotoğrafı nedeniyle ifade verdi
Eda Taşpınar cami içerisinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış, gelen tepkiler üzerine fotoğrafını silmişti. Skandal paylaşım nedeniyle savcılık harekete geçmiş ve TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Taşpınar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Taşpınar savcılığa verdiği ifadesinde fotoğraf çektirdiği yerin Cami olduğunu bilmediğini söyledi.