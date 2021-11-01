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Eda Nur Kaplan’ın dava dosyasında yeni gelişmeler

İHA
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Giriş: 01.11.2021 16:49
Ankara’da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ın ölümünden bir hafta önce bir eğlence mekanında yer aldığı görüntüler, dava dosyasına eklendi. Kaplan’ın ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına Kaplan'ın ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi. Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Olay sonrası hazırlanan iddianamede Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi. Sonrasında Kaplan ile Yusuf G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.'nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.'nin ve Mehmet A.'nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
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