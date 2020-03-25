Eczanelerde yeni dönem başladı! İşte eczanelerde alınan virüs önlemleri |Video

Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafında önemli tedbirler alınmaya başlandı. Bu tedbirler kapsamında artı eczanelerde aynı anda en fazla 3 kişi bulunabilecek. Eczanelerdeki yeni dönemle ilgili son gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Yasin Anzerli yerinde sizler için inceledi.