Ebru Cizdam lüks otelin 7’inci kattan böyle düştü! O anlar dakika dakika güvenlik kamerasında

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otelin önüne 7'inci kattan düştüğü ana ait görüntüleri ortaya çıktı. Otelin önünde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre maktul Ebru Cizdam otel girişine düştüğü sırada yanından bir bisikletlinin son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde maktulün cesedinin başına toplanan telaşlı kalabalığın sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdikleri görülüyor. Öte yandan çiftin olay gecesi eğlenmek için gittikleri mekanın işletmecisi emniyette verdiği ifadesinde, Aydoğan ve Cizdam'ın masalarında tartıştığını, müdahale için yanlarına gittiğini anlattı.