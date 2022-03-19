19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ebru Cizdam lüks otelin 7’inci kattan böyle düştü! O anlar dakika dakika güvenlik kamerasında

Ebru Cizdam lüks otelin 7’inci kattan böyle düştü! O anlar dakika dakika güvenlik kamerasında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2022 13:27
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otelin önüne 7'inci kattan düştüğü ana ait görüntüleri ortaya çıktı. Otelin önünde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre maktul Ebru Cizdam otel girişine düştüğü sırada yanından bir bisikletlinin son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde maktulün cesedinin başına toplanan telaşlı kalabalığın sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdikleri görülüyor. Öte yandan çiftin olay gecesi eğlenmek için gittikleri mekanın işletmecisi emniyette verdiği ifadesinde, Aydoğan ve Cizdam'ın masalarında tartıştığını, müdahale için yanlarına gittiğini anlattı.

Ebru Cizdam 7.kattan böyle düştü!
Ebru Cizdam 7.kattan böyle düştü!
Güzellik uzmanları esrarla yakalandı!
Güzellik uzmanları esrarla yakalandı!
İstanbul’a yoğun kar yağışı uyarısı!
İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı!
Kocasını öldürüp tandırda yaktı
Kocasını öldürüp tandırda yaktı
Göçmen kaçakçılarına operasyon
Göçmen kaçakçılarına operasyon
1915 Çanakkale Köprüsü’nde lazer ışık gösterisi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
Tem’de feci kaza: Yol trafiğe kapandı!
Tem'de feci kaza: Yol trafiğe kapandı!
AVM otoparkında cinayet!
AVM otoparkında cinayet!
Kar yağışı gece etkisini artırdı!
Kar yağışı gece etkisini artırdı!
Ailelere sahte cast ajansı uyarısı
Ailelere sahte cast ajansı uyarısı
İstanbul’da turuncu alarm!
İstanbul'da turuncu alarm!
Doktorun görüntüleri ortaya çıktı
Doktorun görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster