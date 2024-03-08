Ebrar Sitesi A Blok davasının ilk duruşması görüldü! Tutulu 3 sanığa ne kadar ceza isteniyor?

58 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi A Blok davasının ilk duruşması görüldü. Tutulu 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Sitenin kurucusu, “suçumun ne olduğunu anlamıyorum” dedi. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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