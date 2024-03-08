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Ebrar Sitesi A Blok davasının ilk duruşması görüldü! Tutulu 3 sanığa ne kadar ceza isteniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 12:21
58 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi A Blok davasının ilk duruşması görüldü. Tutulu 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Sitenin kurucusu, “suçumun ne olduğunu anlamıyorum” dedi. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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