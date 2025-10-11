11 Ekim 2025, Cumartesi

Eber Gölü’nden toplanan kamışların depolandığı alanda yangın

Giriş: 11.10.2025 09:52
Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nden toplanan kamışların depolandığı alanda çıkan yangında büyük çapta maddi kayıp meydana gelirken, yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yaklaşık 3 saatin sonunda söndürüldü.
