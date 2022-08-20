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E-Pasaport'ta seri üretim başlıyor

A Haber
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Giriş: 20.08.2022 10:40
Avrupa başta olmak üzere bir süredir dünyada yaşanan çip krizinin en çok etkilediği alanlardan biri de pasaport oldu. Türkiye, bu krizi aşmak için yerli pasaport üretimine başlayacak. Yerli üretim e-Pasaport 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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