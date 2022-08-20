20 Ağustos 2022, Cumartesi
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E-Pasaport'ta seri üretim başlıyor
Avrupa başta olmak üzere bir süredir dünyada yaşanan çip krizinin en çok etkilediği alanlardan biri de pasaport oldu. Türkiye, bu krizi aşmak için yerli pasaport üretimine başlayacak. Yerli üretim e-Pasaport 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.