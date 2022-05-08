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Düzcespor'un şampiyonluk konserinde yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı! İşte Gülben Ergen'in sağlık durumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2022 12:11
TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, elbisesine takılarak yere kapaklandı. Ergen, tedavisinin ardından yeniden sahneye çıktı. Sahne almasının ardından tekrardan rahatsızlanan sanatçı, bir kez daha hastaneye kaldırılıp testlere tabi tutuldu. Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
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