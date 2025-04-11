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Düzce’den nisan ayında kar manzarası

Düzce'den nisan ayında kar manzarası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 20:34
Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı aralıklarla yağan kar yağışı ile artarken, bazı bölgelerde ise güneş hakimliğini koruyor. Bu çerçevede Kaynaşlı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yağışın 4 kilometre uzağında ise güneş açması dikkat çekti. Yoğun kar yağışında olan bölge havadan drone ile görüntülenirken, kar yağışının Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Düzce’den nisan ayında kar manzarası
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