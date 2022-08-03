Düzce’de konser çıkışı dehşeti yaşadı! Evine dönerken takip etti başından tabancayla vurdu

Düzce’de, bir kişi gittiği konserde tartıştığı kişiyi takip ederek başından tabancayla vurdu. 21 yaşındaki Semih Ç.’nin yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Semih Ç.’nin tedavisi sürüyor.