03 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düzce’de konser çıkışı dehşeti yaşadı! Evine dönerken takip etti başından tabancayla vurdu
Düzce’de, bir kişi gittiği konserde tartıştığı kişiyi takip ederek başından tabancayla vurdu. 21 yaşındaki Semih Ç.’nin yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Semih Ç.’nin tedavisi sürüyor.