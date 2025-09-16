Düzce’de aynı ev 6. kez yandı! Sahibinin kalacak yeri kalmadı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Kadir Kıyak’a ait ev, gece yarısı çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Daha önce 5 kez farklı noktalardan yanan evde yine yangın çıktı. Ev sahibi Kadir Kıyak, yangınların nedenini bilmediklerini ve kalacak yerinin olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Köylüler ise alevlerin dakikalar içinde tüm evi sardığını, elektrik veya tesisat kaynaklı bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN