Duvarlarından sesler gelen 2 bina boşaltıldı

Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri binadan gelen çatırtılar üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından biri 4 katlı diğeri 3 katlı bitişik halde bulunan iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve zabıta ekipleri binaya girişi yasakladı. Binanın durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Bina sakini Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı ev yıkılıyor diye o zaman aşağıya indik"dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN