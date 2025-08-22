22 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Duvarlarından sesler gelen 2 bina boşaltıldı
Duvarlarından sesler gelen 2 bina boşaltıldı

Duvarlarından sesler gelen 2 bina boşaltıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 01:29
Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri binadan gelen çatırtılar üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından biri 4 katlı diğeri 3 katlı bitişik halde bulunan iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve zabıta ekipleri binaya girişi yasakladı. Binanın durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Bina sakini Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı ev yıkılıyor diye o zaman aşağıya indik"dedi.
