Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı

Ukrayna savaşından ilginç bir görüntü kayda geçti. Ukraynalı drone pilotu af dileyen yaralı Rus askerini öldürmekten vazgeçip su ile bir not bıraktı. Peki o notta ne yazıyordu? Cevabı haberimizde...

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