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Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı

Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 10:14
Ukrayna savaşından ilginç bir görüntü kayda geçti. Ukraynalı drone pilotu af dileyen yaralı Rus askerini öldürmekten vazgeçip su ile bir not bıraktı. Peki o notta ne yazıyordu? Cevabı haberimizde...
Savaşta ilginç görüntü! Bomba yerine su bıraktı SAVAŞTA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ! BOMBA YERİNE SU BIRAKTI

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