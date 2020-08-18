Dünyanın en yaşlı ağacı Türkiye'de! 7 asırdır fıstık veriyor

Gaziantep Yavuzeli'nde bulunan ve 7 asırdır fıstık veren ağaç dünyanın en yaşlı ağacı unvanına sahip... Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın, bu ağacın 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anıt ağaçlar listesine eklendiğini söyledi. Taşkın, Türkiye'nin değişik bölgelerinden insanların gelip ağacı ziyaret ettikleri söylerken ağacın bakımlarının ise titizlikle yapıldığının altını çizdi.