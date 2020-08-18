18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dünyanın en yaşlı ağacı Türkiye'de! 7 asırdır fıstık veriyor

Dünyanın en yaşlı ağacı Türkiye'de! 7 asırdır fıstık veriyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2020 15:45
Güncelleme:18.08.2020 15:45
Gaziantep Yavuzeli'nde bulunan ve 7 asırdır fıstık veren ağaç dünyanın en yaşlı ağacı unvanına sahip... Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın, bu ağacın 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anıt ağaçlar listesine eklendiğini söyledi. Taşkın, Türkiye'nin değişik bölgelerinden insanların gelip ağacı ziyaret ettikleri söylerken ağacın bakımlarının ise titizlikle yapıldığının altını çizdi.
7 asırdır fıstık veren ağacın sırrı
7 asırdır fıstık veren ağacın sırrı
Başhekime darp! Adam toplayıp demir sopalarla...
Başhekime darp! Adam toplayıp demir sopalarla...
Yalovalılar koronavirüsü unuttu!
Yalovalılar koronavirüsü unuttu!
Refik Hariri suikastında karar çıktı
Refik Hariri suikastında karar çıktı
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Başına kedi düştü! 23 gün...
Başına kedi düştü! 23 gün...
Yangınların baş sorumlusu mangal
Yangınların baş sorumlusu mangal
Meslektaşı tarafından saldırıya uğradı!
Meslektaşı tarafından saldırıya uğradı!
FETÖ’nün yardım oyunu deşifre oldu
FETÖ’nün yardım oyunu deşifre oldu
Kavun tezgahına bırakılan not duygulandırdı
Kavun tezgahına bırakılan not duygulandırdı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Trump yaklaştı, sürttü, çekiştirdi...
Trump yaklaştı, sürttü, çekiştirdi...
Daha Fazla Video Göster