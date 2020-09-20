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Dünyanın en uzunu! Mohawk model saçlarıyla rekor kırdı! İşte ilginç Guinness rekorları
ABD'nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore'un 108 santimetre uzunluğundaki "en uzun mohawk'" model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
ABD'nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore'un 108 santimetre uzunluğundaki "en uzun mohawk'" model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.