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Dünyanın en uzunu! Mohawk model saçlarıyla rekor kırdı! İşte ilginç Guinness rekorları

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Giriş: 20.09.2020 09:09
Güncelleme:20.09.2020 09:23
ABD'nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore'un 108 santimetre uzunluğundaki "en uzun mohawk'" model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore'un 108 santimetre uzunluğundaki "en uzun mohawk'" model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en uzunu! Mohawk model saçlarıyla rekor kırdı! İşte ilginç Guinness rekorları DÜNYANIN EN UZUNU! MOHAWK MODEL SAÇLARIYLA REKOR KIRDI! İŞTE İLGİNÇ GUİNNESS REKORLARI

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