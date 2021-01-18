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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu
ABD'de bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen yaprak maymunu, annesinin ilgisizliği nedeniyle hastaneye getirildi. Nesli tükenmekte olan sevimli hayvanın keyifli dakikaları anbean görüntülendi.
ABD'de bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen yaprak maymunu, annesinin ilgisizliği nedeniyle hastaneye getirildi. Nesli tükenmekte olan sevimli hayvanın keyifli dakikaları anbean görüntülendi.