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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu

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Giriş: 18.01.2021 09:57
Güncelleme:18.01.2021 10:56
ABD'de bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen yaprak maymunu, annesinin ilgisizliği nedeniyle hastaneye getirildi. Nesli tükenmekte olan sevimli hayvanın keyifli dakikaları anbean görüntülendi.

ABD'de bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen yaprak maymunu, annesinin ilgisizliği nedeniyle hastaneye getirildi. Nesli tükenmekte olan sevimli hayvanın keyifli dakikaları anbean görüntülendi.

Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu DÜNYANIN EN NADİR TÜRLERİNDEN! YAŞAMA GÖZLERİNİ AÇAN SEVİMLİ YAPRAK MAYMUNU

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