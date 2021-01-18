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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu

ABD'de bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen yaprak maymunu, annesinin ilgisizliği nedeniyle hastaneye getirildi. Nesli tükenmekte olan sevimli hayvanın keyifli dakikaları anbean görüntülendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 10:57
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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu

Hayata gözlerini yeni açan bu minik hayvan dünyanın en nadir türlerinden olan yaprak maymunu.

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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu

Sevimli yavru ABD'nin Philadelphia Eyaleti'nde bir hayvanat bahçesinde doğdu.

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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu

Annesinin ilgi göstermeyi reddettiği küçük maymun, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu

Ilık suyun içerisinde yıkanan hayvanın keyifli dakikaları işte böyle görüntülendi.

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Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu