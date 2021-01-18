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18 Ocak 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu
Dünyanın en nadir türlerinden! Yaşama gözlerini açan sevimli yaprak maymunu
ABD'de bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen yaprak maymunu, annesinin ilgisizliği nedeniyle hastaneye getirildi. Nesli tükenmekte olan sevimli hayvanın keyifli dakikaları anbean görüntülendi.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 10:57