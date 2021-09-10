10 Eylül 2021, Cuma
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Dünyaevine girmeyi hayal ederken cezaevine girdi! Kına gecesinde yakalandı
Kocaeli ve Sakarya’da oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medyaları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırarak yaklaşık 700 bin lira vurgun yapan çeteden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi.