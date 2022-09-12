Dünyada 30 yılda 1,1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü! Deniz kaplumbağaları neden avlanıyor?

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları, av tehdidi ile karşı karşıya. Son 30 yılda 1 milyonun üzerinde deniz kaplumbağasının öldürüldüğü biliniyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, Ortaca Dalyan Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nden aktardı.

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