12 Eylül 2022, Pazartesi
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Dünyada 30 yılda 1,1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü! Deniz kaplumbağaları neden avlanıyor?
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları, av tehdidi ile karşı karşıya. Son 30 yılda 1 milyonun üzerinde deniz kaplumbağasının öldürüldüğü biliniyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, Ortaca Dalyan Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nden aktardı.