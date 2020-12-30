Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

Hollanda'nın Markermeer bölgesinde dünya haritasına yeni bir takımada eklendi. İç deniz olarak kabul edilen Sığ Gölü'nde inşa edilen ada canlılar için yeni bir yaşam alanına dönüştü.

Hollanda'nın Markermeer bölgesinde dünya haritasına yeni bir takımada eklendi. İç deniz olarak kabul edilen Sığ Gölü'nde inşa edilen ada canlılar için yeni bir yaşam alanına dönüştü.