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Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

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Giriş: 30.12.2020 13:36
Güncelleme:30.12.2020 15:05
Hollanda'nın Markermeer bölgesinde dünya haritasına yeni bir takımada eklendi. İç deniz olarak kabul edilen Sığ Gölü'nde inşa edilen ada canlılar için yeni bir yaşam alanına dönüştü.

Hollanda'nın Markermeer bölgesinde dünya haritasına yeni bir takımada eklendi. İç deniz olarak kabul edilen Sığ Gölü'nde inşa edilen ada canlılar için yeni bir yaşam alanına dönüştü.

Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollandanın yapay güzelliği: Marker Wadden DÜNYA HARİTASINA YENİ BİR ADA EKLENDİ! HOLLANDA'NIN YAPAY GÜZELLİĞİ: MARKER WADDEN

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