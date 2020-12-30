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Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

Hollanda'nın Markermeer bölgesinde dünya haritasına yeni bir takımada eklendi. İç deniz olarak kabul edilen Sığ Gölü'nde inşa edilen ada canlılar için yeni bir yaşam alanına dönüştü.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 15:14
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Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

Şehir merkezine kilometrelerce uzakta doğaya yapay bir katkı. Marker Wadden adaları, dünya haritasındaki yerini aldı.

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Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

Hollanda'da setlerle denizin kesilmesiyle birçok iç deniz meydana geldi.

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Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

İşte o iç denizlerden sığ gölde, doğal hayatı yakından ilgilendiren bir adım atıldı.

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Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

4 yıl süren çalışmanın ardından 5 adadan oluşan Marker Wadden takım ada projesi sonuçlandı.

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Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

Yıllar önce yalnızca sığ su ve çamurdan oluşan bölge, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı.