Dünya haritasına yeni bir ada eklendi! Hollanda'nın yapay güzelliği: Marker Wadden

Hollanda'nın Markermeer bölgesinde dünya haritasına yeni bir takımada eklendi. İç deniz olarak kabul edilen Sığ Gölü'nde inşa edilen ada canlılar için yeni bir yaşam alanına dönüştü.