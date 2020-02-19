Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Beyin ameliyatı olurken keman çaldı | Video

İngiltere’de dünyanın konuştuğu bir ameliyat gerçekleştirildi. Beyin tümörü olan keman virtüözü, ameliyat olurken keman çaldı. Doktor bu sıra dışı ameliyat sırasında hastanın keman çalarken beyninin hangi bölümlerini kullandığını tespit ederek tümörü temizledi.