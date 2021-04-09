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Dumanı gören koştu! Bursa'da korkutan yangın

İHA
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Giriş: 09.04.2021 19:20
Güncelleme:09.04.2021 19:20
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Alevler ve yaşanan panik anları kameralar tarafından görüntülendi.

Mahmudiye Mahallesi'nde akşam sıralarında bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale edebildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaşanan panik ânları ve alevler kameralar tarafından görüntülendi.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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