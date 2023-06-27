Dükkanın önüne gelen şok yaşadı! Paraları toplayıp ortalıktan kayboldular

İstanbul Avcılar'da bulunan bir fatura ödeme merkezi, çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayarak kayıplara karıştı. Faturalarını ödeyenler dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da mesaj yoluyla anlarken, dükkanın önüne gidenler büyük bir şok yaşadı.