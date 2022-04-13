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Düğünden atılan havai fişekler kahvehaneye düştü! Panik anları kamerada

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Giriş: 13.04.2022 18:47
Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle büyük panik yaşanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.
Düğünden atılan havai fişekler kahvehaneye düştü!
Düğünden atılan havai fişekler kahvehaneye düştü!
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