13 Nisan 2022, Çarşamba
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Düğünden atılan havai fişekler kahvehaneye düştü! Panik anları kamerada
Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle büyük panik yaşanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.