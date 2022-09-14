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Düğün salonunu buz kesti! Damadın arkadaşlarından geline ‘hamile sevgili’ şakası!

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Giriş: 14.09.2022 11:23
Zonguldak’ta tiyatrocu damadın arkadaşları, düğünde, 'hamile sevgili' şakası yaptı. Rol icabı hamile sevgilinin düğünü basmasıyla gelinin başından kaynar sular döküldü. Hamile sevgiliyi oynayan oyuncu, doğum anını canlandırırken elbisesinin altından 'Bir yastıkta kocayın' yazılı yastık çıkardı. İşte o anlar…
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