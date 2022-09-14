14 Eylül 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düğün salonunu buz kesti! Damadın arkadaşlarından geline ‘hamile sevgili’ şakası!
Zonguldak’ta tiyatrocu damadın arkadaşları, düğünde, 'hamile sevgili' şakası yaptı. Rol icabı hamile sevgilinin düğünü basmasıyla gelinin başından kaynar sular döküldü. Hamile sevgiliyi oynayan oyuncu, doğum anını canlandırırken elbisesinin altından 'Bir yastıkta kocayın' yazılı yastık çıkardı. İşte o anlar…