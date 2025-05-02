02 Mayıs 2025, Cuma
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Düğün pastasını yedi su ikram etti! Davetsiz misafir, 'hırsız' çıktı...
Adana’da dünya evine giren çiftin en mutlu gününe, beklenmedik bir 'davetsiz misafir' damga vurdu. Hedefinde düğün takıları olan hırsız, gelin ve damadın yakını gibi davrandı. O kadar inandırıcıydı ki, yorulan çifte su bile ikram etti. Ancak planı çok daha başka çıktı. Uyanık hırsız, takı töreninde takılan paraları fırsatını bulup cebine indirdi.