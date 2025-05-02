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Düğün pastasını yedi su ikram etti! Davetsiz misafir, ’hırsız’ çıktı...

Düğün pastasını yedi su ikram etti! Davetsiz misafir, 'hırsız' çıktı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 23:16
Adana’da dünya evine giren çiftin en mutlu gününe, beklenmedik bir 'davetsiz misafir' damga vurdu. Hedefinde düğün takıları olan hırsız, gelin ve damadın yakını gibi davrandı. O kadar inandırıcıydı ki, yorulan çifte su bile ikram etti. Ancak planı çok daha başka çıktı. Uyanık hırsız, takı töreninde takılan paraları fırsatını bulup cebine indirdi.
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Düğün pastasını yedi su ikram etti! Davetsiz misafir, ’hırsız’ çıktı...
Düğündeki davetsiz misafir, ’hırsız’ çıktı...
Düğündeki davetsiz misafir, 'hırsız' çıktı...
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