Dudullu OSB'de plastik fabrikası alevlere teslim oldu

Olay, saat 10.30 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beybi Plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle birlikte olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik yangınla ilişkin çalışmaları takip ederken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yanan fabrika havadan görüntülenirken, ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.