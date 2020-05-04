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Duayen doktor Murat Dilmener için anma töreni düzenlendi

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04.05.2020
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Murat Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 AYDIR YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

'YOKSUL DOKTORU'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için görevli olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi.

Dilmener'in meslektaşları, dekanlık binası önünde toplanarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Dilmener'in insani değerlere vermiş olduğu önemin sağlık alanında çalışanlara örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, ''Asistanlığımızdan, öğrenciliğimizden, mezun oluşumuzdan hocalık seviyemize yükselene kadar her aşamasında bize emeği olan, bizim yanımızda olan çözüm odaklı bir insandı. 1970'li 80'li yılların klinik pratiğinde yetişmiş klinisyenliği özümsemiş, fizik muayene ve anemnezde hastanın tanısını koyacak kadar gelişmiş yetenekleri olan doktor kitlesinin son temsilcilerinden birisiydi.'' dedi.

Dilmener'i unutmayacaklarını belirten Tükek, ''Bizler, onun yetiştirdiği öğrenciler olarak ve bu konuda söz sahibi yöneticiler olarak onun bize iletmiş olduğu mirası sürdüreceğimize, onun göstermiş olduğu insancıl, barışçıl ve iyi bir doktor-hekim olma prensibine uygun davranacağımıza herkesin huzurunda kendi arkadaşlarım adına söz vererek tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

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