Drondan kaçan vatandaşın tepkileri görenleri güldürdü

Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen vatandaşın yanına yaklaştı. Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, ardından durağın arkasına kaçtı. Dronun dönmesiyle birlikte o da durağın etrafında dönmeye başladı. O anlar izleyenleri güldürdü.

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