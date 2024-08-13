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Drondan kaçan vatandaşın tepkileri görenleri güldürdü

Drondan kaçan vatandaşın tepkileri görenleri güldürdü

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 00:58
Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen vatandaşın yanına yaklaştı. Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, ardından durağın arkasına kaçtı. Dronun dönmesiyle birlikte o da durağın etrafında dönmeye başladı. O anlar izleyenleri güldürdü.
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Drondan kaçan vatandaşın tepkileri görenleri güldürdü
Drondan kaçan vatandaşın tepkileri görenleri güldürdü
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