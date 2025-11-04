04 Kasım 2025, Salı

Drifte ceza yağdı

Drifte ceza yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 19:26
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı 1. Motorize Trafik Tim Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriyede Çardak köyü çevre yolunda bir şahsın aracı ile akrobatik hareketler ve drift yaptığı videosunu tespit etti. Yapılan araştırmada aracın plakası ve kullanıcısının H.Ö. olduğu belirlendi. Araç sahibine 'yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı. Araç kullanıcısı H.Ö.'ye ise 'trafik güvenliğinin kasten tehlikeye düşürmek', 'dini değerleri aşağılama' suçlarından adli, 'drift yapmak' ve 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından toplamda 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı. H.Ö. hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
