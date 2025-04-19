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Down sendromlu Samet’in polis olma hayali gerçek oldu!

Down sendromlu Samet’in polis olma hayali gerçek oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 19:39
Sultangazi’de yaşayan down sendromlu Samet Akkaya, caddede gördüğü polis ekiplerine “Beni gözaltına alın” deyince hayatının sürpriziyle karşılaştı. Polis memurlarının ilgiyle yaklaştığı Akkaya’nın en büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğrenen ekipler, onun için özel bir gün organize etti. Polis üniforması giyen Samet, trafik ekipleriyle denetime katılıp araçları durdurarak ehliyet kontrolü yaptı. Hayali gerçeğe dönüşen Samet'in mutluluğu yüzüne yansıdı.
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Down sendromlu Samet’in polis olma hayali gerçek oldu!
Down sendromlu Samet’in polis olma hayali gerçek oldu!
Down sendromlu Samet’in polis olma hayali gerçek oldu!
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