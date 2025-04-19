Down sendromlu Samet’in polis olma hayali gerçek oldu!

Sultangazi’de yaşayan down sendromlu Samet Akkaya, caddede gördüğü polis ekiplerine “Beni gözaltına alın” deyince hayatının sürpriziyle karşılaştı. Polis memurlarının ilgiyle yaklaştığı Akkaya’nın en büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğrenen ekipler, onun için özel bir gün organize etti. Polis üniforması giyen Samet, trafik ekipleriyle denetime katılıp araçları durdurarak ehliyet kontrolü yaptı. Hayali gerçeğe dönüşen Samet'in mutluluğu yüzüne yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN