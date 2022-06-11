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Dondurulmuş gıdaların doğru çözülme yöntemi nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2022 11:34
Et ürünleri, hamur işleri, sebze-meyve... Buzluktaki dondurulmuş gıdalar "bugün ne pişirsem" diyenlerin imdadına yetişen pratik bir formül. Ancak bu gıdaları çözdürürken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Zira buzlu gıdaları yanlış şekilde çözdürmek gıda zehirlenmesine yol açıyor.
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