11 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dondurulmuş gıdaların doğru çözülme yöntemi nedir?
Et ürünleri, hamur işleri, sebze-meyve... Buzluktaki dondurulmuş gıdalar "bugün ne pişirsem" diyenlerin imdadına yetişen pratik bir formül. Ancak bu gıdaları çözdürürken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Zira buzlu gıdaları yanlış şekilde çözdürmek gıda zehirlenmesine yol açıyor.