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Dondurmada kristal tehlikeye dikkat! Kristalleşme nasıl zehirliyor?

A Haber
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Giriş: 24.05.2022 15:46
Buz parçacıkları ve kristalleşme oluşan dondurma, gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Peki dondurma alırken nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak değerlendirdi.
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