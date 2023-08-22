Dondurma tezgahlarındaki gizli tehlike

Dondurma tezgahları rengarenk. Özellikle çocuklar renkli dodurmalara bayılıyorlar. Ama bu renkler doğal değilse ciddi tehlike barındırıyor. Peki hangi dondurma daha sağlıklı? Yapay gıda boyaları çocuk sağlığını nasıl etkiliyor? Uzmanına sorduk...

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