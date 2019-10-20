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20.10.2019

Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi! Şoke eden görüntüler |Video

Marmaris ilçe merkezine gündüz vakti inen domuz sürüsü, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Marmaris'te dün saat 18.30 sıralarında Tolga ve Canan Kotanoğlu çifti tarafından 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü.

AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

Aile otomobilleriyle evlerine dönerken, yol kenarındaki çöp konteyneri kenarına bırakılan çöp poşetlerini parçalayarak yiyecek arayan 5'i yetişkin, 3'ü de yavru olmak üzere 8 yaban domuzundan oluşan sürüyü, cep telefonuyla görüntüledi. Çiftin iki erkek çocuğu ise ilk defa gördükleri yaban domuzlarını heyecanla izledi. Tolga Kotanoğlu, görüntüleri, Yetkililer ve hayvanseverler domuzların geldiği yöndeki ormanlık alanlara yem veya yiyecek bırakmalı. Birilerine zarar vermeden acil önlem alınmalı notuyla sosyal medyadan paylaştı.

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