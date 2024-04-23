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Domuz leşine gelen akbabalar fotokapana takıldı

İHA
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Giriş: 23.04.2024 10:12
Tunceli'de bir vatandaş gördüğü manzara karşısında kısa süreliğine fotokapan kurup bölgeden uzaklaştı. Fotokapan vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler kayda aldı. İşte o anlar...
Başına üşüşüp böyle yediler! Belgeselleri aratmadı BAŞINA ÜŞÜŞÜP BÖYLE YEDİLER! BELGESELLERİ ARATMADI

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