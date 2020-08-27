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Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

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Giriş: 27.08.2020 09:02
Güncelleme:27.08.2020 09:12
Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firma hakkında inceleme başlatıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı. İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Öte yandan, iş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.

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