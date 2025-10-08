Dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 206 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 971 kişiyi dolandıran suç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar kapsamında 206 kişinin tutuklandığını ifade ederken; şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon liralık bir işlem hacmi bulunduğunu aktardı.

