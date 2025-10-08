08 Ekim 2025, Çarşamba
Dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 206 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 971 kişiyi dolandıran suç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar kapsamında 206 kişinin tutuklandığını ifade ederken; şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon liralık bir işlem hacmi bulunduğunu aktardı.